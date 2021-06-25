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Моргенштерн, Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ

"Плохой парень": экспертиза подтверждает факт пропаганды Моргенштерном наркотиков

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Специалисты пришли к выводу, что в роликах Моргенштерна создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Факт пропаганды хип-хоп исполнителем Алишером Моргенштерном наркотиков подтвердили выводы психолого-лингвистической экспертизы. Об этом следует из решения суда по делу в отношении артиста, сообщает "Пятый канал".

Как выяснилось из решения суда по делу Моргенштерна, несмотря на отрицание рэпером своей вины, она подтверждается заключением экспертов.

"Согласно их выводам, в вербальной и визуальной информации, размещенной на видеохостинге YouTube, на канале Моргенштерна содержатся слова и выражения, обозначающие способы изготовления и употребления наркотиков, а также высказывания, которые относятся к семантическому полю "употребление наркотиков", характеризующие последствия от употребления наркотиков, демонстрирующие результат употребления наркотиков, а также побуждение к предоставлению дозы наркотика", – сказано в документе.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

Подчеркивается, что в том же клипе на канале Моргенштерна очевидно положительное отношение к наркотикам и их употреблению. А в видеоматериалах на канале рэп-исполнителя "содержатся признаки психологического воздействия на адресата за счет использования приемов эмоциональной и рациональной аргументации: представления героев как обладающих высоким статусом, силой и властью, апелляции к поддержке значимости окружения, романтизации образов кумиров-наркоманов как "плохих парней".

Также специалисты полагают, что в роликах Моргенштерна создан образ кумира-наркомана как социально успешного человека.

Ранее московский суд признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.

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Теги:
Россия, Моргенштерн

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