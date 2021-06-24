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Моргенштерн на концерте

Упал с доски, но пиво не разлил – поклонники похвалили Моргенштерна за новое видео

photo: Morgen_Shtern
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (211)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210624/252112766/Upal-s-doski-no-pivo-ne-razlil--poklonniki-pokhvalili-Morgenshterna-za-novoe-video.html

Досуг скандального рэпера, как и его карьера, клипы и концерты – всегда в центре внимания его многотысячных поклонников

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Еще не утихли страсти вокруг помолвки Моргенштерна и его примирения с семьей, а он продолжает подливать масла в огонь. Рэпер выложил видео с отдыха, где он упал в воду, но умудрился не разлить пиво.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

"Доброе утро. Не разливайте пиво", – подписал он свой пост в Instagram. 1,7 миллиона просмотров и почти 2 тысячи комментариев – вот она слава. Когда обливание водой, катание на велике и даже падение в воду – уже дополнительный плюсик в копилку популярности.

Комментарии под постами рэпера, как и всегда, весьма неоднозначные. Однако поклонники все-таки порадовались за любимого Алишера, похвалив его за то, что не разлил напиток: "Главное, что пиво не разлил".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (211)
Теги:
Моргенштерн

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