Упал с доски, но пиво не разлил – поклонники похвалили Моргенштерна за новое видео

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Еще не утихли страсти вокруг помолвки Моргенштерна и его примирения с семьей, а он продолжает подливать масла в огонь. Рэпер выложил видео с отдыха, где он упал в воду, но умудрился не разлить пиво.
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"Доброе утро. Не разливайте пиво", – подписал он свой пост в Instagram. 1,7 миллиона просмотров и почти 2 тысячи комментариев – вот она слава. Когда обливание водой, катание на велике и даже падение в воду – уже дополнительный плюсик в копилку популярности.
Комментарии под постами рэпера, как и всегда, весьма неоднозначные. Однако поклонники все-таки порадовались за любимого Алишера, похвалив его за то, что не разлил напиток: "Главное, что пиво не разлил".
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