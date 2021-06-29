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Певица Алла Пугачева

"Так это чистые частушки!" – Пугачева перепела куплет Моргенштерна на новый лад

© photo: Sputnik / Evgeniya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (250)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210629/252159973/Tak-eto-chistye-chastushki---Pugacheva-perepela-kuplet-Morgenshterna-na-novyy-lad.html

Творчество популярного рэпера уже стало не просто уделом молодых, но еще и предметом изучения для маститых исполнителей российского шоу-бизнеса

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Все растущая популярность рэпера Моргенштерна непонятна многим представителям шоу-бизнеса. Но недавно корреспондент Sputnik Грузия случайно нашел прошлогоднее видео с шоу Максима Галкина "Музыкалити", где Пугачева перепела Моргенштерна в стиле частушек. И тут, будто в мозаике, все сразу стало на свои места.

Оказывается, рэп вполне себе можно назвать частушками нового поколения. Слова собраны примерно в таком же стиле. Как и в частушках, в рэпе не будет лишним "красное словцо", а точнее что-то матерное. Вот вам кратко о беседе Галкина, Пугачевой и Басты о феномене Моргенштерна. 

Галкин спросил, знают ли они, кто это? Ответ Пугачевой: "Не, не знаю. Я с шаманами не дружу". Ответ Басты: "Это тролль номер один всех времен и народов – Моргенштерн".

Дальше был вопрос, как они к нему относятся. Ответ Басты: "К Моргенштерну я отношусь замечательно. Мне кажется, он как умный парень ставит над своими слушателями эксперименты, ему это доставляет особое удовольствие. Это троллинг самого себя, троллинг слушателей. И все это понимают. В этом есть забава и веселье. С серьезным лицом эту музыку слушать нельзя".

А дальше, когда на экране появился текст песни "CADILLAC" в исполнении Моргенштерна и Элджея, Пугачеву вдруг как осенило. "Так это чистые частушки", – радостно воскликнула примадонна и они тут же с Галкииным перепели куплет песни в стиле частушек.

А еще Алла Борисовна позитивно отозвалась о творчестве скандального рэпера: "Это все как зеркало, отражает нашу действительность. Отражайте ее, только тащите людей из депрессии".

Такой вот новый, а точнее хорошо забытый старый обзорчик получился у нас о творчестве рэпера.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (250)
Теги:
Моргенштерн, Баста, Максим Галкин, Алла Пугачева

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