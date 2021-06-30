Моргенштерн спасает ребенка: за несколько дней собраны десятки миллионов

Звезда хип-хопа перевел на счет тяжелобольного мальчика еще 6 666 666 рублей. Челлендж эпатажного рэпера набирает обороты, а его примеру следуют известные блогеры и артисты

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Российский рэпер объявил марафон по сбору денег на лечение мальчика Ильи Худобы, который болеет СМА – это редкое заболевание, которое поражает мышцы всего тела. И челлендж эпатажного артиста набирает обороты – за несколько дней собраны десятки миллионов.

Моргенштерн уже перевел несколько миллионов для Худобы. Кстати, его примеру последовали популярные блогеры Валя Карнавал и Даня Милохин. Сам же звезда хип-хипа только 28 июня пожертвовал ребенку еще 6 666 666 рублей. За последние сутки всего было собрано более 6 миллионов рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🧬 Илья Худоба 🧬СМА 2 (@smailik_iluwa)

Ранее на своем YouTube канале Моргенштерн выложил видеообращение к подписчикам, в котором очень просит поклонников помочь мальчику, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа. Ребенку необходим укол препарата "Золгенсма", стоимость которого оценивается в 168 млн рублей. К челленджу присоединились подписчики музыканта, и за сутки для ребенка собрали более 12 млн рублей.

"Я хотел бы обратиться к вам, в этот прекрасный момент, в момент, когда я испытываю бесконечную любовь, понимаете? Я думаю, вы чувствуете. Хочу обратиться, кто следит за Instagram знает, что мы сейчас собираем бабки на жизнь. Как бы это (плохо) не звучало, но жизнь стоит денег. Есть такой мальчик, Илюха, и его жизнь стоит 160 миллионов рублей", – сказал Моргенштерн в видео.

Рэпер отметил, что аудитории эта сумма может показаться огромной, но Алишер напомнил, что на его канале 10 миллионов подписчиков, это значит, что каждому надо отправить по 16 рублей. "Вам жалко 16 рублей, чтобы спасти жизнь ребенку? Я думаю, нет", – сказал рэпер. После этого Моргенштерн поделился эмоциональным видео в Instagram, где он плачет.

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