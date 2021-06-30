У Моргенштерна "объявился" внебрачный сын

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. На популярное YouTube шоу "Вопрос ребром", гостем которого стал скандальный рэпер Моргенштерн, пришла девушка, сказав, что у нее есть сын от артиста.

По правилам шоу присутствующие в студии зрители могут задать свой вопрос гостю. И часто это самые откровенные и смелые вопросы. Так, девушка по имени Ванита зачитала рэп, в котором рассказала о сыне, рожденном, по ее словам, от Моргенштерна.

Артист сначала не понял о происходящем и переспросил у девушки, что она имела в виду. Далее Алишер сказал, что если ДНК-тест подтвердит отцовство, то он готов платить алименты, однако по музыканту и всем присутствующим в зале было видно, что девушке никто не поверил.

Рэпер Баста, который является на шоу ведущим, спросила у Ваниты, как они познакомились с Алишером. Внятно Ванита ответить не смогла и даже попыталась обвинить девушку Моргенштерна в том, что она следила за ее Instagram-страницей. Однако ни Алишер, ни Дилара раньше никогда не встречали Ваниту и ничего не слышали о ней.

В итоге рэпер решил еще раз посмотреть на фото ребенка и дал последний ответ Ваните.

"У него лицо круглое, а не квадратное. Я даже ДНК-тест делать не буду", – заявил Моргенштерн.

В конце Алишер поблагодарил девушку за то, что она всех развеселила.

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