О детях и изменах: девушка Моргенштерна раскрыла правду о музыканте

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Девушка Моргенштерна Дилара раскрыла правду о своем возлюбленном: инста-звезда отреагировала на недавние слухи о рэпере.

Не так давно Моргенштерн пришел в программу Басты под названием "Вопрос ребром". В баре его сопровождала его избранница. Девушка иногда реагировала на ответы музыканта, но старалась сохранять спокойствие. До тех пор, пока одна из гостей шоу не заявила, что растит внебрачного сына Моргенштерна.

photo: Morgen_Shtern / Instagram Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина

После этого Моргенштерн попросил показать ему ДНК-тест, а Дилара просто посмеялась на камеру, но запомнила этот случай.

Позднее в своем Instagram возлюбленная Алишера ответила на вопросы подписчиков и дала понять, что у музыканта не может быть внебрачных детей.

"Вы серьезно считаете, что девушка, которая каждый раз таскается по ТВ-шоу и пытается эпатировать, придумывая новые истории - точно сказала правду?" - удивилась будущая жена Моргенштерна.

Не стала игнорировать Дилара и вопрос о многочисленных изменах певца и честно призналась, что такой период в их истории был, но все это осталось в далеком прошлом.

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