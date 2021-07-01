Моргенштерн изменял своей девушке: самые скандальные сливы рэпера

ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Рэпер Моргенштерн фигура неординарная, талантливая и обеспеченная, чем и привлекает женскую половину общества. Известно, что сердце рэпера занято его любимой – Диларой, однако слухи об изменах артиста в Сети также ходили.

Пара Моргенштерна и Дилары считается самой видной в русском шоу-бизнесе, но в кулуарах все же поговаривали об изменах Моргенштерна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

В 2019 году пара рассталась, Дилара сама рассказала об этом в видео на YouTube. Тогда Моргенштерн не только погрузился в карьеру, но и захотел свободных отношений, от чего девушка отказалась. Рэпер не хотел романов на стороне и обманывать девушку, поэтому стал инициатором расставания.

Однако вскоре пара все же воссоединилась. По словам Моргенштерна, он все осознал и по-прежнему испытывал чувства к девушке. Однако тогда в их пару вмешалась Russian doll Ванита. Девушка заявила у себя в Instagram, что полгода имеет отношения с Моргенштерном, а совсем скоро они раскроют этот факт. Тогда же блогерша даже отметила у себя в сторис Дилару и заявила, что уведет у нее Моргенштерна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Интересно, что в последнем выпуске YouTube шоу "Вопрос ребром", гостем которого стал Алишер, Ванита явилась, чтобы сказать, что у нее есть сын от Моргенштерна. Но рэпер и его девушка повели себя так, будто впервые видят ее. Все лишь посмеялись над этим случаем.

Позднее в своем Instagram избранница Алишера решила ответить на некоторые вопросы, которые остались у поклонников после шоу. Так Дилара дала понять, что не верит в то, что у Моргенштерна может быть внебрачный ребенок. "Вы серьезно думаете, что девушка, которая каждый раз таскается по телевизионным шоу и пытается эпатировать, каждый раз придумывая новые истории – на этот раз про Моргенштерна – точно сказала правду?" – удивилась Дилара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

Еще один слух о том, что Алишер изменил Диларе появился недавно – после того, как Дилара сделала рэперу предложение. Одна из девушек, снимавшихся в клипе Моргенштерна, выложила сторис после новости о свадьбе пары.

"Какие мы моногамные в интервью, а по факту… Никто же не уговаривал меня поехать в отель и не целовал руки?", – написала она. Однако никаких доказательств по этому поводу нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

К слову, в этом же выпуске "Вопрос ребром" поклонник спросил, сколько раз рэпер изменял своей девушке и когда это было в последний раз. Но тут Моргенштерн отказался отвечать, сказав, что это касается не только его и раскрывать такие подробности было бы неуважительно по отношению к Диларе.

Тему измен прокомментировала в своих сторис и Дилара, сказав, что был такой период в их отношениях, когда они не воспринимали их всерьез. "Мы это оставили в прошлом. Сейчас нам уже абсолютно все равно на это прошлое", – написала Дилара.

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