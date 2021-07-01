"Трачу на это, трачу на то…" – почему Моргенштерн так популярен

Пользователи Сети уже привыкли: новости об одной из самой обсуждаемых персон Рунета – Моргенштерне, буквально не иссекают и с каждым разом все больше удивляют. На этот раз мы расскажем вам, почему вся Россия и не только, говорит о 23-летнем рэпере из Уфы

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Алишер Моргенштерн в подкасте комику Даниле Поперечному сказал, что он больше шоумен, а не музыкант, что его привлекает реакция людей и провокация, а не идея стать великим музыкантом. С выходками у Моргенштерна все в порядке, и Sputnik Грузия расскажет о самых ярких подробнее.

Скандалы, интриги, эпатаж

Про суд Моргенштерна "гремел" весь Интернет, ведь на музыканта завели дело, обвиняя в пропаганде наркотиков в нескольких треках. Алишер решил появиться на нем оригинально. Приехал к зданию суда на дорогом спорткаре McLaren 600LT, попытался пройти в здание с кинжалом в трости, записал и выложил в соцсети десятки видео из зала суда. Моргенштерна приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Своей вины рэпер не признал и заявил журналистам, что хайп в СМИ, возникший из-за процесса, оказался для него куда ценнее потраченных денег.

Если здесь Моргенштерну пришлось оставить 100 тысяч рублей в суде, то в 2018 году он эту же сумму просто сжег. Тогда он спросил у подписчиков, на что ему стоит потратить деньги – на проституток или превратить деньги в пепел. Несмотря на то, что поклонники выбрали первый вариант, рэпер деньги все же сжег. Тогда этот перфоманс принес Алишеру немало хайпа.

Один из самых громких скандалов за последнее время – это выходка рэпер на премии Муз-ТВ. Моргенштерн закатил скандал, когда награду за "Лучшего исполнителя" вместо него вручили Александру Ревве. Победителя определяли зрительским голосованием. Алишер поднялся на сцену и обвинил телеканал в подтасовке результатов. Рэпера наградили за клип El Problema в номинации "Лучшее видео", однако сам он явно планировал забрать все четыре главные премии. Позже в подкасте Поперечному Алишер сказал, что он все прекрасно понимал, зато какое шоу устроил.

Мегапопулярные альбомы

Алишер выпускает клипы, треки и альбомы, как горячие пирожки. Также быстро они набирают популярность, об этом говорят цифры. Два новых альбома "Million Dollar: Business" и "Million Dollar: Happiness" набрали около 90 миллионов прослушиваний.

Альбомы, которые в принципе являются "одним целым", произвели на слушателей хорошее впечатление. Настолько, что Моргенштерн даже насторожился. По словам рэпера, ему немного не по себе от того, что практически все похвалили альбомы. Объяснил Моргенштерн это тем, что привык, что его всегда критикуют, когда он чувствует негатив в свою сторону.

"А этот альбом всем зашел, и это меня немного пугает, потому что когда настанет тот момент, когда Моргенштерна признают все – Моргенштерн кончится. Потому что единственное, что меня сейчас побуждает "рвать" и лезть наверх – это мой комплекс доказать всем, что я лучший. Я недавно это понял", – сказал рэпер, попросив не признавать его и продолжать ненавидеть.

Кстати, говоря о своих альбомах, артист также отметил, что практически никто не понял действительный смысл и концепцию пластинок. Рэпер предположил, что вина тому имидж, который мешает людям думать глубже о творчестве Моргенштерна, а не принимать его поверхностно.

Благотворитель

Несмотря на свой имидж "плохого парня" Моргенштерн занимается благотворительностью. В своих видео и постах Алишер часто просит подписчиков проявить благородство и помочь финансово тем, кто остро нуждается в помощи.

Недавно эпатажный рэпер объявил марафон по сбору денег на лечение мальчика Ильи Худобы, который болеет СМА – это редкое заболевание, которое поражает мышцы всего тела.

На своем YouTube канале Моргенштерн выложил видеообращение к подписчикам, в котором очень просит поклонников помочь мальчику, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа. Ребенку необходим укол препарата "Золгенсма", стоимость которого оценивается в 168 млн рублей.

И челлендж эпатажного артиста набирает обороты – каждый день семья получает на счет по нескольку миллионов рублей. Участвуют благодаря Моргенштерну в добром деле все – как звезды, так и простые люди. Не зря же у Моргенштерна на шее тату "Добро".

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