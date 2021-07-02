"Прощай любовь, завяли помидоры" – Бузова отписалась от коллег по "Дому-2"

Бывшие связи и все, что было до Давы, уже в далеком прошлом и надо двигаться вперед, решила Бузова и сожгла мосты

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. У Ольги Бузовой, похоже, стартовал в личной и творческой жизни абсолютно новый этап – теледива сжигает мосты и даже отписалась от бывших коллег по реалити-шоу "Дом-2".

Именно этот скандальный проект, на площадке которого Ольга из скромной участницы сначала трансформировалась в яркого участника шоу, а вскорости и в ведущую передачи, принес ей огромную популярность. Но, по всей видимости, Бузова решила, что ей пора двигаться дальше и сохранять старые связи не имеет смысла.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Ольга Бузоа на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"

В данное время Ольга Бузова активно занята на съемках нового шоу на выживание "Звезды в Африке". И пока знаменитость хвастается шикарными апартаментами и видами сафари-парков, фоловверы Оли обратили внимание, что из ее подписок в Instagram пропали коллеги по "Дому-2".

В частности, Бузова уже не подписана на Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова и Ольгу Орлову. Такое решение Бузовой удивило поклонников. Ведь всех вышеперечисленных лиц связывала с Бузовой не только общая работа, но и дружба. К слову, некоторые из вышеупомянутых даже присутствовали на ее юбилее в феврале этого года.

Ну а что касается "Дома-2", то свято место пусто не бывает. Теперь роль ведущего проекта занял экс-бойфренд Бузовой, рэпер и блогер Давид Манукян, он же Дава. Именно после скандального разрывала с Давой Ольга приняла решение начать все сначала – это расставание было для девушки очень болезненным. Звезда рассказала о рукоприкладстве со стороны Давы и об изменах.

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