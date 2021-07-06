08:13 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

"Я восхищаюсь" – Валерий Меладзе рассказал об отношении к Моргенштерну

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (300)
34 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252221753.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210706/252219348/Ya-voskhischayus---Valeriy-Meladze-rasskazal-ob-otnoshenii-k-Morgenshternu.html

Валерий Шотаевич признался, что в молодом поколении артистов его манит свобода, однако назвал Моргенштерна антигероем

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе сказал, что ему нравится внутренняя свобода популярного рэпера Моргенштерна.

Меладзе в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак" с Ксенией Собчак рассказал о своем отношении к молодым исполнителям – Моргенштерну и Элджею.

"Я восхищаюсь ребятами, которые хайпуют, валяют дурака... Меня восхищает в людях внутренняя свобода... Он (Моргенштерн – прим. ред.) был настолько свободен, настолько свободно говорил (в интервью Дудю – прим. ред.) о своей жизни, что на самом деле это вызывает во мне симпатию. То, что он делает в музыкальном плане и во всем остальном, понятно, это можно подвергать критике", – сказал Меладзе.

Но вместе с тем Меладзе назвал Моргенштерна больше антигероем, чем героем молодежи.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (300)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться