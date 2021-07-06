"Я восхищаюсь" – Валерий Меладзе рассказал об отношении к Моргенштерну

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе сказал, что ему нравится внутренняя свобода популярного рэпера Моргенштерна.
Меладзе в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак" с Ксенией Собчак рассказал о своем отношении к молодым исполнителям – Моргенштерну и Элджею.
"Я восхищаюсь ребятами, которые хайпуют, валяют дурака... Меня восхищает в людях внутренняя свобода... Он (Моргенштерн – прим. ред.) был настолько свободен, настолько свободно говорил (в интервью Дудю – прим. ред.) о своей жизни, что на самом деле это вызывает во мне симпатию. То, что он делает в музыкальном плане и во всем остальном, понятно, это можно подвергать критике", – сказал Меладзе.
Но вместе с тем Меладзе назвал Моргенштерна больше антигероем, чем героем молодежи.
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