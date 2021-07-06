На Диму Билана написали заявление в полицию - что сделал певец?

Хайп или несправедливость - конфликт между исполнителями Димой Биланом и Максом Покровским набирает обороты

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Фронтмен российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский обратился в полицию с заявлением на исполнителя Диму Билана.

По словам артиста, во время разговора с Биланом по WhatsApp в его адрес поступили угрозы. Покровский утверждает, что поп-исполнитель вел себя неадекватно - оскорблял его в текстовом виде и проявлял агрессию. К слову, сообщения, по словам Макса, поступали с американского номера.

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Скандал между коллективом "Ногу Свело!" и Димой Билана произошел после того, как Покровский обвинил певца в отмене выступления группы в Санкт-Петербурге 2 июля. По словам рокера, Билан "наплевал" на ковид-правила, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — концерт коллектива. Покровский записал и опубликовал гневное видео, в котором обвинил Билана в неуважении к коллегам и публике.

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В конфликт ввязалась и продюсер Димы Билана Яна Рудковская: она, в свою очередь, посоветовала возмущенному поведением Билана Покровскому не уподобляться 15-летним тиктокерам и обвинила рокера в желании "хайпануть" на скандале. Рудковская также предположила, что выступление "Ногу свело!" отменили потому, что оно не пользовалось спросом. Накануне конфликт прокомментировал и сам Билан - исполнитель сказал, что его оппонент лишь пиарится на скандале с отменой мероприятия.

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