"Я на другом конце света!" – Бузова поделилась фото из путешествия

Певица и телеведущая Ольга Бузова после череды скандалов и неудач в личной жизни отправилась в абсолютно новое для себя

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Популярная российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова отправилась в Африку – знаменитость уже активно делится яркими фотографиями из своего путешествия.

"Почти сутки в полете: три пересадки, и я, наконец, на другом континенте, и на другом конце света. Ну что, мои хорошие, мои приключения начинаются", – написала Ольга в Instagram.

Звезда российского шоубизнеса улетела в Африку, чтобы принять участие в новом шоу для телеканала ТНТ, которое стартует в новом сезоне. И впервые в жизни девушка отправилась на сафари, чтобы полюбоваться дикой природой уникального континента.

photo: Buzova86 / Instagram Ольга Бузова в путешествии

"Куда первым делом едет Оля, когда прилетает в новый город? Правильно, на экскурсию! Был безумно долгий и сложный перелет, но, поскольку с завтрашнего дня у меня съемки без выходных в течение месяца, не могла отказать себе в таком удовольствии, как "Сафари". Тем более, когда в метре от тебя спокойно гуляет жираф, моется Лев, пробегает мимо самое быстрое животное – гепард, и стадо слонов, которые ужинают, поглощая в себя деревья. Еще одна галочка в моем длинном списке мест, где я хотела побывать... Больше красоты – в моих сторис", – написала Бузова.

Напомним, недавно Бузова снова удивила поклонников – теперь она станет ведущей реалити-шоу "Звезда в Африке". Ольга приняла приглашение продюсеров телеканала ТНТ и стала ведущей нового реалити-проекта, похожего на популярную передачу "Последний герой". Шоу получило соответствующее название – "Звезды в Африке".

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