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Дженнифер Лопес

Влюбленная и сияющая: Лопес показала идеальные формы в открытом наряде

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (310)
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Поклонники радуются за звезду, которая выглядит счастливой в объятиях своего возлюбленного Бена Аффлека

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Певица Дженнифер Лопес поделилась новым снимком и порадовала фанатов: в новой публикации сияющая звезда продемонстрировала шикарные формы в откровенном наряде.

В середине июля Лопес отметит свое 52-летие, чего не скажешь по ее внешнему виду. Звезда выглядит так, будто недавно отпраздновала 35-летие - особенно на кадрах нового клипа на потенциальный хит Cambia El Paso.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Съемки клипа прошли на пляже: Лопес позировала перед объективом в откровенном топе из кристаллов и в мини-шортах.

В песне певица поет об уходе от того, что давно изжило себя, намекая на расставание с женихом Алексом Родригесом. Также певица больше не скрывает, что очень счастлива вернуться к бывшему возлюбленному - Бену Аффлеку.

"Как же она сияет"; "Влюбленная красавица, спасибо Бену"; "Лопес невероятная"; "Хочу выглядеть так же в 50 лет"; "Она счастлива", - прокомментировали подписчики в соцсетях.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (310)
Теги:
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

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