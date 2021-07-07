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Певица МакSим

Тайный благодетель и VIP-клиника? Менеджер МакSим опровергла слухи о звезде

photo: МакSим / FB
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (314)
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Недостоверная информация и различные догадки продолжают всплывать в СМИ и вводить в заблуждение фанатов

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Менеджер тяжелобольной певицы МакSим опровергла слухи о дорогостоящем лечении звезды в VIP-клинике, которые продолжают появляться в прессе.

Несколько недель назад Марина Максимова попала в больницу с пневмонией. Чтобы спасти звезду, врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Близкие и представители звезды не раскрывают подробности ее лечения, провоцируя новые и новые догадки в Сети.

Певица МакSим
photo: МакSим / FB
Певица МакSим

Недавно СМИ рассказали, что Максимова лежит в частной клинике, а ее лечение обходится в миллионы российских рублей. Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская поспешила опровергнуть подобные сплетни. Представитель назвала ложью дорогостоящее лечение в люксовой клинике.

"Марина не лежит в частной клинике за миллионы", – отметила она на страничке в Instagram. Опровергла Богушевская и слухи о секретном благодетеле. Со слов анонимных источников, лечение певицы оплачивает невролог Рамиль Артюшев.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (314)
Теги:
МакSим

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