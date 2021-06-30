Дмитрий Тарасов покаялся перед Бузовой

Вспоминает свои грехи и раскаивается – Дмитрий Тарасов решил признаться, что вел себя не достойно во время развода с Ольгой Бузовой

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Футболист Дмитрий Тарасов вспомнил о скандальном разводе пятилетней давности с телезвездой Ольгой Бузовой и признался, что очень виноват перед ней.

По словам Бузовой, Дмитрий во время расставания очень плохо обошелся с ней – отобрал подаренную им иномарку и даже невнятно объяснил саму причину разрыва. Причем даже в ходе расторжения брака в ЗАГСе, Ольга, по ее словам, все еще питала надежду, что Дмитрий одумается и останется с ней, но все произошло очень жестоко и некрасиво для Ольги.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

"Об этом поступке (речь идет о машине) я действительно жалею. Потому что все это делал на эмоциях, которыми не мог тогда управлять", – рассказал 34-летний экс-игрок "Рубина" в личном блоге.

Тарасов умоляет публику не припоминать ему былые ошибки, так как он их давно осознал. "Ребята, я уже давно все отпустил, всех простил, – говорит спортсмен. – Ни на кого не злюсь. Я создал семью, которую хотел. Но когда у Оли были сложности и проблемы, я поддержал ее".

Дмитрий Тарасов уже более трех лет женат на финалистке конкурса "Мисс Россия-2014" Анастасии Костенко. В браке у них родились дочки Милана и Ева. Сейчас Костенко беременна и осенью подарит Тарасову сына. К слову, ходят слухи, что именно Анастасия разрушила брак Бузовой и Тарасова. Но Дмитрий и Настя категорически опровергают данную информацию, утверждая, что их отношения зародились, когда оба были свободны.

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