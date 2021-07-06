11:16 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск

"Да, я горжусь собой" - Ольга Бузова заявила о своих достижениях

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (302)
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252224509.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210706/252224698/Da-ya-gorzhus-soboy---Olga-Buzova-zayavila-o-svoikh-dostizheniyakh.html

"Нашла, чем гордиться" - почему подписчики Бузовой не оценили откровений звезды? Телеведущая вновь оказалась в центре внимания хейтеров

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Популярная российская исполнительница и ведущая Ольга Бузова призналась, что гордится собой, а именно - своей фигурой в 35 лет.

"Да, я горжусь собой и тем, что в 35 я так круто выгляжу. Продолжаю работать над собой во всех направлениях, и, в частности, своей фигурой показываю, что спорт тоже творит чудеса (и для этого вовсе не нужно ложиться под нож). И, кстати, я также как и многие, склонна к полноте, поэтому, в моем случае, только работа", - написала теледива в Instagram. 

Cкрин Инстаграма Ольги Бузовой
photo: buzova86 / Instagram
Cкрин Инстаграма Ольги Бузовой

Правда подписчики неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. "Угомонись уже, ей богу", "О, уже больше одежды", "У девушки Оли по ходу не все дома", "Фото дно", "Очень сомнительное достижение в 35 хвастаться фигурой, можно было с гордостью об этом говорить с 2-3 детьми", "Детский сад" - пишут фолловеры звезды.

Бузова в данное время находится в Африке, где принимает участие в съемках нового шоу "Звезды в Африке". Девушка часто делится с подписчиками яркими фотографиями, рассказывает, как поддерживает форму и иногда предается ностальгии.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (302)
Теги:
Россия, Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться