"Да, я горжусь собой" - Ольга Бузова заявила о своих достижениях

"Нашла, чем гордиться" - почему подписчики Бузовой не оценили откровений звезды? Телеведущая вновь оказалась в центре внимания хейтеров

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Популярная российская исполнительница и ведущая Ольга Бузова призналась, что гордится собой, а именно - своей фигурой в 35 лет.

"Да, я горжусь собой и тем, что в 35 я так круто выгляжу. Продолжаю работать над собой во всех направлениях, и, в частности, своей фигурой показываю, что спорт тоже творит чудеса (и для этого вовсе не нужно ложиться под нож). И, кстати, я также как и многие, склонна к полноте, поэтому, в моем случае, только работа", - написала теледива в Instagram.

photo: buzova86 / Instagram Cкрин Инстаграма Ольги Бузовой

Правда подписчики неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. "Угомонись уже, ей богу", "О, уже больше одежды", "У девушки Оли по ходу не все дома", "Фото дно", "Очень сомнительное достижение в 35 хвастаться фигурой, можно было с гордостью об этом говорить с 2-3 детьми", "Детский сад" - пишут фолловеры звезды.

Бузова в данное время находится в Африке, где принимает участие в съемках нового шоу "Звезды в Африке". Девушка часто делится с подписчиками яркими фотографиями, рассказывает, как поддерживает форму и иногда предается ностальгии.

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