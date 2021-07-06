"Да, я горжусь собой" - Ольга Бузова заявила о своих достижениях

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Популярная российская исполнительница и ведущая Ольга Бузова призналась, что гордится собой, а именно - своей фигурой в 35 лет.
"Да, я горжусь собой и тем, что в 35 я так круто выгляжу. Продолжаю работать над собой во всех направлениях, и, в частности, своей фигурой показываю, что спорт тоже творит чудеса (и для этого вовсе не нужно ложиться под нож). И, кстати, я также как и многие, склонна к полноте, поэтому, в моем случае, только работа", - написала теледива в Instagram.
Правда подписчики неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. "Угомонись уже, ей богу", "О, уже больше одежды", "У девушки Оли по ходу не все дома", "Фото дно", "Очень сомнительное достижение в 35 хвастаться фигурой, можно было с гордостью об этом говорить с 2-3 детьми", "Детский сад" - пишут фолловеры звезды.
Бузова в данное время находится в Африке, где принимает участие в съемках нового шоу "Звезды в Африке". Девушка часто делится с подписчиками яркими фотографиями, рассказывает, как поддерживает форму и иногда предается ностальгии.
Читайте также:
-
Дмитрий Тарасов покаялся перед Бузовой
-
"Я на другом конце света!" – Бузова поделилась фото из путешествия
-
Больше не брюнетка: Бузова резко сменила имидж и шокировала Сеть
-
"Рот на замок" – Бузова поправилась на отдыхе и решила сесть на диету
-
"Lady in red в деле" – Бузову опять критикуют подписчики