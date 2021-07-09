"Я плакала от немощи" – директор МакSим рассказала подробности о болезни

Оказывается, очень плохо было не только певице МакSим, но и членам ее команды – поклонники держат кулачки

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Директор исполнительницы МакSим поделилась ужасными подробностями своего недуга – Маргарита Соколова призналась, что был момент, когда она была не в силах двигаться и остро нуждалась в помощи.

Как рассказывает директор певицы, болезнь настигла не только МакSим, но и некоторых членов ее команды. Так, Соколова все эти дни лежала в больнице, где в прямом смысле боролась за жизнь. Она была неспособна вставать с кровати и страдала от сильных болей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

"На третий день после начала заболевания я пошла выпить воды. И в один момент полностью отключилось сознание. Очнулась я, лежа на полу, страшно болела голова. При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую", – сказала Маргарита.

Состояние женщины становилось все хуже и хуже. Но в итоге ее спасли врачи и поддержка соседей по палате, признается Соколова.

В данное время директору звезды уже лучше. А поклонники, затаив дыхание, ждут положительных новостей о МакSим. Тем более, что женщина в своем посте намекнула на улучшение певицы. В частности, Соколова пообещала, что вскоре поделится очень хорошими новостями.

Напомним, что артистка уже много недель находится в больнице. Она лежит в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.

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