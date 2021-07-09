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Ольга Бузова

Все ради крутого кадра: Бузова впала в истерику на фотосессии со змеей

photo: buzova86 / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (341)
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Sputnik Грузия
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35-летняя телезвезда опубликовала новое видео, где показала, как ей далась экстремальная съемка в Африке

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова снова удивила фанатов – звезда опубликовала видео со своей истерикой из-за фотосессии со змеей.

Бывшая возлюбленная блогера Давы проводит время а Африке, где снимается в новом реалити-шоу. Ольга наслаждается неповторимыми видами вокруг и стремится запечатлеть как можно больше моментов. Например, с помощью экзотической съемки.

Бузова поделилась яркой фотографией, где позировала в сексуальном комбинезоне с оголенным декольте. Звезда также похвасталась своим идеальным прессом. На плече у ведущей извивался питон.

На фото показалось, что Бузова бесстрашно справилась со своим партнером, но после звезда опубликовала скрытое видео, где показала свою истерику перед съемкой.

Артистка даже иронизировала сама над собой. Бузова наложила на видео свою песню "Она не боится" и призналась, что страдает от змеиной фобии.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (341)
Теги:
Ольга Бузова

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