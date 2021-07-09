17:58 09 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7207
  • 100 RUB4.1827
  • USD3.1446
Поиск
Дава

"Хочу дочку": Дава осудил суррогатное материнство и смутил фанаток

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (343)
112 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252265235.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210709/252265385/Khochu-dochku-Dava-osudil-surrogatnoe-materinstvo-i-smutil-fanatok.html

Бывший бойфренд Ольги Бузовой не может дождаться свою любовь и все время посвящает рассуждению о личном

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Восходящая звезда "Дома-2" Давид Манукян выступил против суррогатного материнства, чем смутил всех поклонников в соцсетях.

Бывший избранник ведущей Ольги Бузовой отметил, что мечтает построить отношения с новой, достойной девушкой. Дава уверен, что может быть хорошим семьянином и внимательным папой, а также признался, что мечтает о наследнице.

© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Давид Манукян на презентации проекта "Сахар" Н. Гордиенко

В потоке красивых фраз, Дава затронул важную тему, которая задела многих фанатов. "Единственное, чего хотел бы – найти свою любовь. Чтобы появились дети, особенно дочь", – помечтал блогер в передаче "PRO Новости". При всем при этом блогер резко высказался о суррогатном материнстве и ясно дал понять, что является противником этого.

"Ребенок должен расти в полноценной семье", – уверенно отметил новый друг Филиппа Киркорова, которого уже подозревали в романе с королем поп-сцены.

Читайте также: 

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (343)
Теги:
Россия, Давид Манукян (Дава)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться