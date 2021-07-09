"Хочу дочку": Дава осудил суррогатное материнство и смутил фанаток

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Восходящая звезда "Дома-2" Давид Манукян выступил против суррогатного материнства, чем смутил всех поклонников в соцсетях.
Бывший избранник ведущей Ольги Бузовой отметил, что мечтает построить отношения с новой, достойной девушкой. Дава уверен, что может быть хорошим семьянином и внимательным папой, а также признался, что мечтает о наследнице.
В потоке красивых фраз, Дава затронул важную тему, которая задела многих фанатов. "Единственное, чего хотел бы – найти свою любовь. Чтобы появились дети, особенно дочь", – помечтал блогер в передаче "PRO Новости". При всем при этом блогер резко высказался о суррогатном материнстве и ясно дал понять, что является противником этого.
"Ребенок должен расти в полноценной семье", – уверенно отметил новый друг Филиппа Киркорова, которого уже подозревали в романе с королем поп-сцены.
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