"Хочу дочку": Дава осудил суррогатное материнство и смутил фанаток

Бывший бойфренд Ольги Бузовой не может дождаться свою любовь и все время посвящает рассуждению о личном

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Восходящая звезда "Дома-2" Давид Манукян выступил против суррогатного материнства, чем смутил всех поклонников в соцсетях.

Бывший избранник ведущей Ольги Бузовой отметил, что мечтает построить отношения с новой, достойной девушкой. Дава уверен, что может быть хорошим семьянином и внимательным папой, а также признался, что мечтает о наследнице.

© photo: Sputnik / Alexey Maishev Давид Манукян на презентации проекта "Сахар" Н. Гордиенко

В потоке красивых фраз, Дава затронул важную тему, которая задела многих фанатов. "Единственное, чего хотел бы – найти свою любовь. Чтобы появились дети, особенно дочь", – помечтал блогер в передаче "PRO Новости". При всем при этом блогер резко высказался о суррогатном материнстве и ясно дал понять, что является противником этого.

"Ребенок должен расти в полноценной семье", – уверенно отметил новый друг Филиппа Киркорова, которого уже подозревали в романе с королем поп-сцены.

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