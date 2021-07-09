17:58 09 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7207
  • 100 RUB4.1827
  • USD3.1446
Поиск
Татьяна Догилева на премьере фильма Елки последние

"Потеряла осторожность": Догилева призналась, почему заболела COVID-19

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (343)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252266251.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210709/252265918/Poteryala-ostorozhnost-Dogileva-priznalas-pochemu-zabolela-COVID-19.html

64-летняя артистка нашла в себе силы выйти на связь с обеспокоенными фанатами. Актриса опубликовала пост прямо из больничной палаты

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Российская актриса Татьяна Догилева попала в больницу с COVID-19 и вышла на связь с поклонниками: звезда рассказала, как заразилась коронавирусом.

Догилева вакцинировалась от вируса еще в начале года. При плотном графике съемок в кино это стало необходимостью, чтобы сохранить свое здоровье. Но из-за нового штамма и долгого перерыва после прививки, Татьяна все же подхватила опасную болезнь.

Догилеву госпитализировали в одну из клиник Москвы с поражением легких около 30%. Медики диагностировали у нее пневмонию.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Татьяна Догилева. 26-й Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр". Открытие

Догилева рассказала о своем состоянии: слова звезды передала ее лучшая подруга - актриса Мария Шукшина.

"По мнению врачей, все неплохо. Я замучалась лечиться дома и сбивать температуру. Я привита в январе, у меня 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность", - призналась актриса.

Также артистка попросила фанатов избегать скоплений людей и не забывать про меры безопасности, так как COVID-19 коварен и постоянно мутирует.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (343)
Теги:
Татьяна Догилева

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться