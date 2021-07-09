"Потеряла осторожность": Догилева призналась, почему заболела COVID-19

64-летняя артистка нашла в себе силы выйти на связь с обеспокоенными фанатами. Актриса опубликовала пост прямо из больничной палаты

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Российская актриса Татьяна Догилева попала в больницу с COVID-19 и вышла на связь с поклонниками: звезда рассказала, как заразилась коронавирусом.

Догилева вакцинировалась от вируса еще в начале года. При плотном графике съемок в кино это стало необходимостью, чтобы сохранить свое здоровье. Но из-за нового штамма и долгого перерыва после прививки, Татьяна все же подхватила опасную болезнь.

Догилеву госпитализировали в одну из клиник Москвы с поражением легких около 30%. Медики диагностировали у нее пневмонию.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Татьяна Догилева. 26-й Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр". Открытие

Догилева рассказала о своем состоянии: слова звезды передала ее лучшая подруга - актриса Мария Шукшина.

"По мнению врачей, все неплохо. Я замучалась лечиться дома и сбивать температуру. Я привита в январе, у меня 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима, и потеряла осторожность", - призналась актриса.

Также артистка попросила фанатов избегать скоплений людей и не забывать про меры безопасности, так как COVID-19 коварен и постоянно мутирует.

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