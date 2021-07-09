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"Дышать самостоятельно не смогла"- медики попытались отключить МакSим от ИВЛ

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Певица находится в состоянии искусственной комы, ее можно разбудить только с помощью внешних раздражителей

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Российские медики сегодня попытались отключить певицу МакSим от аппарата искусственного дыхания (ИВЛ), но она не смогла дышать самостоятельно, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на анонимный источник.

Врачам снова пришлось подключить звездную пациентку к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим
photo: МакSим / FB
Певица МакSим

Сейчас Марина Абросимова (настоящее имя MakSim) находится в состоянии искусственной комы. Ее можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей. У певицы серьёзно поражено правое лёгкое, к этому органу подключили трубку для откачки жидкости. Кроме того, у MakSim развилась лёгочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце.

Певица МакSим
photo: МакSим / FB
Певица МакSим

Никаких прогнозов врачи не делают. Состояние Марины может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Все родственники и друзья певицы надеются на ее скорейшее выздоровление.

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