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Илья Прусикин

"Такие пуськи" – поклонники восхищены фото Ильи Прусикина с сыном

© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (359)
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Sputnik Грузия
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Отцы и дети – эти хрупкие отношения нужно и важно поддерживать. Это прекрасно понимает и фронтмен Little Big Илья Прусикин

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Уровень милоты от фото, опубликованного Ильичем у себя в Instagram, зашкаливает. На нем солист обнимает своего маленького сынишку, которого, судя по всему, угостил вкусным тортом.

"Уже месяц у нас очень плотный график… Сегодня первый выходной. Почти… Ночью снова съемки! Но этот почти "выходной" мы очень круто провели с Добрыней Ильичем. Скоро много всего!" – подписал фото Ильич.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Снимок, похоже, поклонникам пришелся по душе.

"Ну что за мальчики такие сладкие", "Милашки", "Такие пуськи", "Такие медвежата", – пишут восторженные подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (359)
Теги:
Little Big, Илья Прусикин

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