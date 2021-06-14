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"Ильич не против?": звезда Little Big Соня Таюрская обнажилась ради искусства

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (145)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210614/252014337/Ilich-ne-protiv-zvezda-Little-Big-Sonya-Tayurskaya-obnazhilas-radi-iskusstva.html

Солистка популярной группы продолжает удивлять горячим контентом в Instagram, привлекая внимание поклонников и завистников

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Солистка группы Little Big Софья Таюрская шокировала публику: певица полностью обнажилась ради новой фотосессии.

После того, как Таюрская раскрыла свой роман с коллегой по группе Ильичем, и спровоцировала злость его бывшей жены, она решила стать еще смелее. Сначала артистка показала снимки в полупрозрачном белье, а теперь перешла к еще более "горячим" действиям.

Таюрская опубликовала новые снимки в Instagram и шокировала подписчиков: на откровенных кадрах звезда предстала полностью обнаженной.

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Публикация от Sonya Tayurskaya Little Big (@sonyatayurskaya)

В подписи к фото певица посоветовала каждой женщине попробовать такую съемку.

После этого в комментариях началась настоящая истерия. Фанаты расхвалили фигуру певицы и попросили ее почаще показывать подобные снимки. А некоторые решили спросить, как новый возлюбленный Таюрской относится к подобным провокациям, но так и не получили ответа от звезды.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (145)
Теги:
Софья Таюрская, Little Big

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