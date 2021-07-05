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Дмитрий Красилов

"Хапанул своего": Little Big отказались сотрудничать с танцором Пухляшом

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (299)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210705/252219109/Khapanul-svoego-Little-Big-otkazalis-sotrudnichat-s-tantsorom-Pukhlyashom.html

Об этом рассказал один из музыкантов популярного коллектива в откровенной беседе YouTube-программы Street Beat TV

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Группа Little Big прекратила сотрудничать со звездой их клипа Uno Дмитрием Пухляшом: такое заявление прозвучало в шоу Street Beat TV.

Пик популярности Little Big пришел после выхода клипа на хит Skibidi. Видео собрало больше 500 миллионов просмотров на YouTube.

После этого группу пригласили выступить на "Евровидении-2020", куда музыканты хотели поехать с песней Uno. Коллектив снял клип, который запал в сердца всех фанатов, и все это благодаря обаятельному танцору - Дмитрию Пухляшу Красилову.

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Публикация от Dima Krasilov (@dimakrasilove)

Фанаты с нетерпением ждали новых совместных работ музыкантов с известным танцором, но их надеждам не суждено сбыться. На днях один из участников группы рассказал, что Little Big отказались работать с Пухляшом.

"Димарик хороший пухляш, хапанул свое. Мы сделали еще пару проектов, петля замкнулась, пусть дальше он развлекается сам. Зачем его брать на прицеп?" - отметил Антон Лиссов.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (299)
Теги:
Россия, Little Big

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