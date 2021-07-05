"Хапанул своего": Little Big отказались сотрудничать с танцором Пухляшом

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Группа Little Big прекратила сотрудничать со звездой их клипа Uno Дмитрием Пухляшом: такое заявление прозвучало в шоу Street Beat TV.
Пик популярности Little Big пришел после выхода клипа на хит Skibidi. Видео собрало больше 500 миллионов просмотров на YouTube.
После этого группу пригласили выступить на "Евровидении-2020", куда музыканты хотели поехать с песней Uno. Коллектив снял клип, который запал в сердца всех фанатов, и все это благодаря обаятельному танцору - Дмитрию Пухляшу Красилову.
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Фанаты с нетерпением ждали новых совместных работ музыкантов с известным танцором, но их надеждам не суждено сбыться. На днях один из участников группы рассказал, что Little Big отказались работать с Пухляшом.
"Димарик хороший пухляш, хапанул свое. Мы сделали еще пару проектов, петля замкнулась, пусть дальше он развлекается сам. Зачем его брать на прицеп?" - отметил Антон Лиссов.
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