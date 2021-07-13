"Оль, очнись! Ты скатываешьcя..." – Бузова вновь шокировала подписчиков

Скандал и торжество хейтеров – похоже, Ольга Бузова этим питается и торжествует. Вам так не кажется?!

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Теледива, певица, начинающая актриса и ведущая Ольга Бузова вновь удивила подписчиков откровенным и немного нелепым образом.

Сейчас знаменитость находится в Африке, где принимает участие в съемках шоу "Звезды в Африке". Но, несмотря на плотный рабочий график, Ольга активно делится фотографиями, видео и длинными ностальгическими постами.

Но удивлять – это козырь Бузовой. Вот и в этот раз звезда опубликовала фото – солнце, идеальный макияж и прическа, блаженное лицо, милые черные шортики и супер-маленький белый топ. Из-под него проглядывает грудь Ольги Бузовой.

"Чтобы лента была красочной и летней, главное успеть сфоткаться днем. Желательно до съемок, потому что потом либо некогда, либо уже холодно. Реальности больше в сторис. А у нас, тем временем, уже подходит к концу #день16. Москва, как вы там?" – пишет Оля.

"Из детского мира топик?", "Можно было вообще верх не надевать", "Топ у шестилетней девочки отобрала", "Ну просто некрасиво... Зачем это выставлять...", "Оль, очнись! Ты скатываешься...", "В 40 разденется полностью", – пишут подписчики.

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