"После тебя больше не хочу верить в любовь" – кто страсть Егора Крида?

Кто разбил сердце кумира и почему звезда жалуется на панические атаки? Егор Крид разоткровенничался перед подписчиками

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Популярный исполнитель и кумир девчонок Егор Крид поделился с фанатами эмоциями после разрыва с возлюбленной. Как выяснилось, последние отношения певца были для звезды довольно токсичными.

Артист известен тем, что достаточно редко говорит о личной жизни. Но такому красавчику скрыться от СМИ бывает сложно. Поэтому большинство его романов смакуют все и вся. А последнее по счету романтическое разочарование Крида оказалось настолько сильным, что кумир слушателей сам поделился наболевшим.

"Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Видимо сейчас это уже никому неинтересно. Единственное, что я тебе никогда не прощу – это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет", – говорит Егор.

Естественно, все заинтересовались, кто страсть Крида? И тень пала на видеоблогера Валю Карнавал, роман с которой приписывали исполнителю в последнее время. К слову, Валя снялась в одном из клипов Егора.

Надо отметить, что влюбленные не подтверждали и не опровергали свою связь. Между тем, их часто видели вместе.

Сам Крид пообещал, что раскроет детали произошедшего в следующих песнях. "В этот раз будь уверена, что треки грядущего альбома только про тебя одну. Я понял, что любил тебя просто безумно, слишком сильно. И все-таки нужно всегда быть благодарным. Поэтому искренне говорю тебе спасибо за все", – рассказал музыкант.

Правда, в искренность Егора Крида поверили не все подписчики. Некоторые фолловеры уверены, что все якобы страдания музыканта – это лишь подогрев перед новым альбомом. Так что фанаткам остается только теряться в догадках, ждать и вздыхать дальше.

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