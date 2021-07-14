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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

Моргенштерн выиграл новое дело о пропаганде наркотиков в песнях

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (376)
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Моргенштерн как всегда в центре скандалов, но новое обвинение с эпатажного рэпера все же сняли. Рассказываем, в чем было дело

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Московская полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в песнях российского рэпера Моргенштерна.

Еще четыре песни Моргенштерна привлекли внимание активистов и стали причиной дела о пропаганде наркотиков. В итоге эксперты пришли к выводу о невиновности Алишера.

В постановлении о прекращении производства указано, что дело закрыли из-за невозможности установить лицо, выложившее песни в Сеть. Представители Моргенштерна заявили полиции, что сам рэпер треки в Сеть не публиковал.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)

"Соблюдено главное: если в рамках возбужденного дела вины Алишера нет, то и привлекать его ни к чему не должны", – высказался о произошедшем адвокат артиста Сергей Жорин.

Ранее суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Артиста признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч российских рублей.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (376)
Теги:
Наркотики, Россия, Моргенштерн

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