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Хилари Дафф с дочерью

Домашние роды: актриса Хилари Дафф поделилась снимками появления на свет дочери

photo: hilaryduff / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (386)
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Беременность, роды - будь то кесарево сечение, домашние роды или роды в клинике - это всегда тяжелая работа, призналась знаменитость

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Американская актриса и певица Хилари Дафф поделилась в подписчиками в Instagram фотографиями с домашних родов своей дочери Мэй Джеймс Бэйр - малышка родилась весной 2021 года.

В марте 33-летняя телезвезда в третий раз стала матерью — артистка родила дочку от своего супруга музыканты Мэттью Комы, с которым встречалась два года до свадьбы. Рожала дочь Хилари дома, в присутствии мужа. А накануне поделилась подробностями появления малышки на свет.

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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

"Идеальный объем пространства, юмор, спокойствие и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли — просто необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной", - написала Дафф. К слову, на родах присутствовала мама Хилари, которая, по ее словам, готовила закуски.

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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

"Помощь, которую я получаю, чтобы воспитать всех детей, пока я не в состоянии справиться самостоятельно, — это самая приятная мысль сейчас. Это тяжелая работа — беременность, роды (неважно, каким способом женщина рожает ребенка: будь это кесарево сечение, домашние роды или роды в клинике), грудное вскармливание, воспитание этих маленьких созданий, чтобы они росли добрыми и честными гражданами мира. Это утомительное, волшебное и чудесное приключение", - написала звезда.

Мэй — второй общий ребенок звездной четы. В этом браке Дафф также родила дочь дочь Бэнкс, ей два года. От бывшего супруга, игрока НХЛ Майка Комри у знаменитости есть девятилетний сын Лука.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (386)
Теги:
Хилари Дафф

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