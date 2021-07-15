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Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин

"Скоро на всех детских тусовках" – фанаты в восторге от нового видео Ильи Прусикина 

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (391)
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Мегапопулярный питерский бэнд Little Big традиционно радует фанатов новыми интересными хитами, вот и сейчас поклонники в восторге от последнего трека

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Солист группы Little Big Илья Прусикин выложил у себя в Instagram видео, которое за час набрало более 200 тысяч просмотров.

"Илья да Софья – Ты так любишь". Новый эксперимент (который мы записали еще год назад). Как вам наш хэппи хардкор? Кстати, мы доделали трек "Ой да на рэйве" и это фит!!! Угадаете с кем? Нужен ваш безумный актив, что бы мы его выпустили! Ну что, сможем активничать?" – пишет Ильич в посте.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

То, что "активничать можно", Ильича тут же заверили его фаны. За тот же час под постом было оставлено более 700 комментариев. "Скоро на всех детских тусовках", "Это настолько офигенная песня, что словами не передать! Вы как всегда красавчики! Будете выпускать трэк?", "Ну вы конечно милашки. Сердце замирает когда смотрю на вас", – пишут восторженные подписчики.

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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (391)
Теги:
Little Big, Илья Прусикин

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