Бритни победила: суд разрешил поп-диве нанять себе адвоката в деле об опекунстве

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Американская поп-дива Бритни Спирс празднует первый шаг к победе - суд разрешил певице нанять собственного адвоката для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщает New York Times.

По информации издания, представлять интересы исполнительницы в этом деле будет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. К слову, ранее он представлял интересы Шона Пенна и Стивена Спилберга. Как заявил Розенгарт, он намерен более активно действовать и настаивать на прекращении опекунства отца певицы.

© AFP / VALERIE MACON Бритни Спирс

Кумир миллионов Бритни Спирс – одна из мегапопулярных певиц конца 1990-х - начала 2000-х. Но не все у Бритни было гладно в личной жизни: душевное здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, резко пошатнулось после размолвки с супругом Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были в браке с октября 2004 по июль 2007 года, у них есть двое сыновей.

После нескольких нервных срывов знаменитости отец Спирс получил опекунство над ней в 2008 году - так решил суд.

© AP Photo / Damian Dovarganes Бритни Спирс

Теперь певица борется за отстранение Джеймса Спирса от опекунства. При этом в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону отца Бритни. Но после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном певицы стала финансовая компания Bessemer Trust.

В начале лета 39-летняя звезда в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе - она еще раз просила лишить отца статуса опекуна. Спирс критиковала поведение своей семьи, говорила, что она травмирована и несчастна.

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