Звезда "Ведьмака" ищет жену? СМИ сообщили о планах Генри Кавилла

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Кинозвезда Генри Кавилл сыграет в главной роли в романтической комедии "Проект "Рози" (The Rosie Project) режиссера Стивена Фалька, сообщает Deadline.
Кавилл сыграет чудаковатого профессора, которому жутко не везет в любви. И чтобы найти спутницу жизни, его персонаж составляет детально продуманный вопросник. Но на пути профессора в поисках супруги появится странно привлекательная девушка, которая не подходит ни под одно из его требований. И профессора тянет к ней, как магнитом.
Популярность Генри Кавиллу принесли роли в фильмах "Энола Холмс", "Человек из стали", сериале "Ведьмак" и других.
Ожидается, что съемки "Проекта "Рози" стартуют в начале 2022 года. Продюсерами выступят Мэтт Толмач и Майкл Костиган.
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