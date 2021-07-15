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Звезда "Ведьмака" ищет жену? СМИ сообщили о планах Генри Кавилла

© AP Photo / Marco Ugarte
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (397)
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Sputnik Грузия
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Эта роль изменит бешеный темп в карьере Кавилла и даст ему возможность показать свой актерский диапазон

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Кинозвезда Генри Кавилл сыграет в главной роли в романтической комедии "Проект "Рози" (The Rosie Project) режиссера Стивена Фалька, сообщает Deadline.

Кавилл сыграет чудаковатого профессора, которому жутко не везет в любви. И чтобы найти спутницу жизни, его персонаж составляет детально продуманный вопросник. Но на пути профессора в поисках супруги появится странно привлекательная девушка, которая не подходит ни под одно из его требований. И профессора тянет к ней, как магнитом.

© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision
Актер Генри Кавилл во время пермьеры "Варкрафта" в Лондоне

Популярность Генри Кавиллу принесли роли в фильмах "Энола Холмс", "Человек из стали", сериале "Ведьмак" и других.

Ожидается, что съемки "Проекта "Рози" стартуют в начале 2022 года. Продюсерами выступят Мэтт Толмач и Майкл Костиган.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (397)
Теги:
Генри Кавилл

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