Меладзе vs Джанабаева – как женщины устроили словесную дуэль в Instagram

Война жен – бывшей и настоящей – для cамого Меладзе это, конечно же, ад, а вот для фанатов – сплошное удовольствие

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. То, что бывшая жена Валерия Меладзе, мягко говоря, не любит его нынешнюю жену – ни для кого не секрет. И вот после недавнего шоу "Судьба человека" с Борисом Кочевниковым, где Ирина сказала о певице, что есть люди, которые умеют жить без правил, началось новое шоу.

Джанабаева не смогла удержаться, ответила обидчице постом в Instagram. "Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим", – пишет звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

А дальше Альбина намекает на то, что, мол, Меладзе не любили и не уважали: "Нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого... И да, конечно, жизнь расставляет все по местам..."

Дальше – был ход за Ириной. Она не стала долго ждать и здесь же в Intagram написала "ответочку" разлучнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Меладзе (@irinameladze_)

"Совесть это дар Божий и голос ее может со временем затихать, если человек не стремится жить созвучно истине. Про таких людей говорят, что "совесть уснула" или бессовестный. При этом, человек выглядит ущербно, т. к. в голове гоголь-моголь и руководят им инстинкты.

Вывод: Друзья, следим за собой, дабы не смешить окружающих... (это как минимум)", – вот кусочек из того самого ответного хода.

В то время, как под постом Джанабаевой нет ни одного коммента, Ирина, получила настоящую поддержку от подписчиц. "Шах и мат. Настолько тонко и корректно поставить на место... Я от вас в восторге. Мудрейшая женщина", – пишет одна из них.

И что-то нам подсказывает, что это только начало. Скоро ждите новых постов.

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