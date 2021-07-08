"Не поздравила его и Альбину с рождением дочери" – экс-супруга Меладзе

Видеть то, как твой бывший супруг бесстыдно счастлив в новой семье – конечно, Ирине приходиться непросто

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Экс-супруга популярного исполнителя Валерия Меладзе призналась, что не поздравила бывшего мужа с появлением в его новой семье дочери.

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в апреле родился третий совместный ребенок – Агата. Близкие, друзья, коллеги и фанаты четы поздравили ее со столь важным событием. Вот только бывшая жена Валерия Шотаевича, Ирина Меладзе, решила остаться в стороне от "чужого счастья" и проигнорировала его.

"Я не поздравляла Валеру с рождением дочери. Наверно, это не входит в коридор наших отношений, – призналась Ирина Ивановна в эфире телеканала "Россия 1". – Это же не наш совместный ребенок. Но с днем рождения, праздниками, какими-то юбилеями мы друг друга поздравляем, созваниваемся. Так удобнее всем".

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При этом Ирина поясняет, что ей удалось сохранить с Валерием дружеские отношения, но общение экс-супругов ограничивается лишь темами о детях – у пары три общих дочери. Более того, по словам Ирины, она даже простила Альбину.

"Сейчас у меня к ней нет вопросов. Нас ничего не связывает, кроме моего бывшего мужа! – сказала Ирина Меладзе. – Да, в прошлом ей я предлагала встречу. Мне было необходимо понять, кто передо мной, посмотреть этому человеку в глаза, узнать, как она живет со всем этим, что она скажет. Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на грани развода. Мои вопросы к ней касались совести".

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын Лука. А в апреле 2021 года и дочь Агата.

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