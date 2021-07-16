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Актриса Джиллиан Андерсон

"Чертовски неудобно": актриса Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (407)
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Звезда "Короны" и "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон призналась фанатам, что больше не носит бюстгальтеры

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. "Это чертовски неудобно" – так назвала ношение бюстгалтеров знаменитая американская актриса Джиллиан Андресон. Звезда "Секретных материалов" призналась, что не носит лифчики.

Об этом 52-летняя артистка неожиданно рассказала в Instagram в прямом эфире. По словам актрисы, она уже давно отказалась от бюстгальтеров потому, что они слишком неудобные.

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Публикация от Gillian Anderson (@gilliana)

"Я больше не могу носить бюстгальтеры. Извините, но мне все равно, если моя грудь будет доставать до пупка, я больше не надену бюстгальтер. Это чертовски неудобно", – призналась Андерсон в ответ на вопросы подписчиков.

Удивительно, но заявление Андерсон нашло отклик в сердцах ее поклонниц. Большинство подписчиц из Twitter и Instagram поддержали актрису в комментариях: "О, Джиллиан, я так тебя понимаю. Это пытка. Даешь свободу!", "Что могу сказать – она мой кумир, прекрасный ответ", "Аминь, сестра! Женщины заслуживают комфорт".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (407)
Теги:
Джиллиан Андерсон

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