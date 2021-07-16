Билли Айлиш нарядилась в скандальный бренд назло обвинителям певицы в расизме

Внимательные фанаты заметили, что Билли Айлиш появилась на публике в одежде бренда, несмотря на инцидент с ее участием

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Популярная американская певица Билли Айлиш вышла в свет в наряде скандального бренда, несмотря на обвинения в расизме из-за высмеивания азиатского акцента.

Певица гуляла по улицам города Бербанк, США, в одежде от Chinatown Market. Айлиш выбрала разноцветные футболку и шорты с принтом, выполненные в стиле тай-дай. Папарацци смогли сфотографировать звезду на выходе из студии, где проходила ее новая фотосессия.

photo: Billie Eilish / FB Исполнительница Билли Айлиш

Известно, что весной люди обвинили бренд Chinatown Market в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как отрицательное явление) из-за оскорбительного названия. После этого скандала руководство признало свою ошибку и решило сменить наименование бренда.

Внимательные поклонники заметили, что Билли Айлиш появилась на публике в одежде бренда, несмотря на инцидент с ее участием, который произошел в июне 2021 года.

В Сети распространилось видео, в котором певица произносит слово chink, что является оскорбительным термином, который используют для обозначения азиатов. Тогда певицу обвинили в расизме. Билли Айлиш сразу извинилась перед азиатами за высмеивание акцента, несмотря на то, что на момент снятия видео было 13 лет.

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