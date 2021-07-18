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Певец Лев Лещенко

"За ними идет отребье" - Лещенко о последователях Моргенштерна и Элджея

© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (415)
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Sputnik Грузия
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Лев Лещенко уже неоднократно отзывался на тему того, во что превратилась современная музыка и ее главные "герои"

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Народный артист России Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем, сравнив их с рэперами Моргенштерном и Элджеем.

Российский артист отметил, что считает нынешнюю молодежь неразвитой, добавив, что в основном она проводит время в барах и "копается" в студии.

"Как можно развивать свои чувства, отношения, если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье", — сказал Лещенко.

По мнению Лещенко, современную музыку с трудом можно назвать музыкой. Артист сказал, что общается с Егором Кридом, назвав его неплохим вокалистом, но зачем он занимается рэпом – непонятно.

Отметим, что в июне Лев Лещенко также жестко раскритиковал шоу-бизнес после премии Муз-Тв. Артист говорил, что мероприятие превратили в соревнование оголенных тел, и это напоминает ему кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (415)
Теги:
Элджей, Моргенштерн

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