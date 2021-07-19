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Сын Децла выпустил дебютный клип: фанаты в восторге – видео

© photo: Sputnik / Артур Лебедев
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (423)
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Sputnik Грузия
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Сын знаменитого российского рэпера Децла сделал первый шаг в хип-хоп музыке и получил большую поддержку фанатов

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Сын российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Тони Киселев, более известный под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный клип на песню Dzen.

Видео опубликовано на YouTube-канале ТНТ MUSIC и уже собрало более 120 тысяч просмотров и свыше 2 тысяч лайков. "Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой", – говорится в подписи к клипу.

По сюжету клипа, парень посреди ночи пробирается в закрытый супермаркет и устраивает там раздрай, а в финале его ловит охрана. Важный момент – в самой песне Juzeppe Junior подчеркивает, что занимается музыкой без помощи дедушки, то есть продюсера Александра Толмацкого.

Подписчики тепло встретили видеоклип Тони. "Тони, бомби дальше!", "Мэн, мы в тебя верим!", "А мне понравилось! Не банально, свежо! Круто! Желаю успеха!", "Загрузите в ТикТок, через два дня будет весь мир напевать", "Молодец. Всех победит. Так держать. Открытой тебе дороги, Тони. Все возьмем", – пишут фолловеры.

В музыке сын Децла дебютировал в 2020 году, когда записал свою первую рэп-композицию – там речь шла о власти.

Кирилла Толмацкого не стало в ночь на 3 февраля в Ижевске. По официальной версии, 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (423)
Теги:
Децл

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