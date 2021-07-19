18:14 19 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск

Больше Бузовой: МХАТ продлил договор с актрисой на новый сезон

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (430)
19 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252027641.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210719/252362197/Bolshe-Buzovoy-MKhAT-prodlil-dogovor-s-aktrisoy-na-novyy-sezon.html

Кто бы подумал, что такой хайп и скандал "перетекут" в плодотворное сотрудничество - престижного театра и популярной певицы

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Телеведущая, певица и начинающая актриса Ольга Бузова вновь выйдет на сцену МХАТа в новом сезоне. Информация об этом подтверждается на сайте театра.

Ожидается, что спектакли с участием популярной артистки пройдут 17 и 18 сентября. Также в Сети уже обнародован договор, согласно которому теледива получит 117 022 рублей за исполнение роли в одном спектакле.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Премьера спектакля "Чудесный грузин"

Спектакль о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин" показали в Московском художественном театре имени Горького (МХАТ) 11 и 12 июня. Он повествует историю молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, которая перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ольга Бузова исполнила роль певицы кабаре и шпионки Бэллы Шанталь.

После новости о том, что Бузова дебютирует во МХАТе, на знаменитость обрушилось море хейта, и не только от подписчиков, но и от коллег и деятелей искусства. Представители российского шоу-бизнеса разделились на две стороны: одна выступила против этой идеи, такие как Сергей Безруков. Другие, наоборот, защитили и поддержали ведущую, в их числе оказалась и Марина Зудина.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (430)
Теги:
Россия, Ольга Бузова

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться