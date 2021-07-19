Больше Бузовой: МХАТ продлил договор с актрисой на новый сезон

Кто бы подумал, что такой хайп и скандал "перетекут" в плодотворное сотрудничество - престижного театра и популярной певицы

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Телеведущая, певица и начинающая актриса Ольга Бузова вновь выйдет на сцену МХАТа в новом сезоне. Информация об этом подтверждается на сайте театра.

Ожидается, что спектакли с участием популярной артистки пройдут 17 и 18 сентября. Также в Сети уже обнародован договор, согласно которому теледива получит 117 022 рублей за исполнение роли в одном спектакле.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Премьера спектакля "Чудесный грузин"

Спектакль о молодом Иосифе Сталине "Чудесный грузин" показали в Московском художественном театре имени Горького (МХАТ) 11 и 12 июня. Он повествует историю молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, которая перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина. Ольга Бузова исполнила роль певицы кабаре и шпионки Бэллы Шанталь.

После новости о том, что Бузова дебютирует во МХАТе, на знаменитость обрушилось море хейта, и не только от подписчиков, но и от коллег и деятелей искусства. Представители российского шоу-бизнеса разделились на две стороны: одна выступила против этой идеи, такие как Сергей Безруков. Другие, наоборот, защитили и поддержали ведущую, в их числе оказалась и Марина Зудина.

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