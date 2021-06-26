"В билетерши ее!" - Михалков в шоке сказал про Бузову все, что думает

Спектакль "Чудесный грузин" во МХАТе стал самым обсуждаемым событием июня и не из-за противоречивой темы Сталина, а потому что в нем дебютировала Ольга Бузова в роли певички кабаре

ТБИЛИСИ, 26 июн - Sputnik. Режиссер Никита Михалков раскритиковал Ольгу Бузову за игру в спектакле МХАТа "Чудесный грузин" и заодно худрука театра Эдуарда Боякова, давшего ей роль "ради хайпа".

"Художественный руководитель театра Эдуард Бояков не стесняется и говорит о том, что они пригласили Бузову "ради хайпа". Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актёра «ради хайпа»? У Бузовой в Instagram 23 миллиона подписчиков, которые, как я понимаю, в театр вообще не ходят, по крайней мере во МХАТ», — сказал Михалков в программе "Бесогон".

Ее стоило бы устроить работать няней или билетёршей, заявил режиссер.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Премьера спектакля "Чудесный грузин"

"Захар сказал, что они с Бояковым взяли шефство над Бузовой и обязуются сделать из неё приличную комсомолку. Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетёршей или кем-то ещё? Зачем же её перевоспитывать за счёт зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему? И почему такое невероятное пренебрежение к актёрскому делу, тяжелейшему делу", — высказался Михалков, комментируя слова зама худрука театра Захара Прилепина о том, что во МХАТе над Бузовой взяли шефство.

"А если взять на перевоспитание в качестве офтальмолога человека, который этим не занимался, только потому, что у него 23 млн подписчиков? Пойдёт к нему кто-нибудь оперировать катаракту глаза?" — задаётся вопросом режиссер.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Премьера спектакля "Чудесный грузин"

Спектакль "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького уже до премьеры стал самым обсуждаемым событием июня и не только из-за противоречивой темы вождя народов Иосифа Сталина, а потому что в нем дебютирует популярная певица Ольга Бузова в роли певички кабаре Бэллы Шанталь.

После новости о том, что Бузова дебютирует во МХАТе на знаменитость обрушилось море хейта, и не только от подписчиков, но и от коллег и деятелей искусства. Так ее назначение высмеяли режиссер Александр Молочников, певица Полина Гагарина, ведущая Елена Летучая и многие другие. СМИ выведали и цифру гонорара Бузовой – за участие в двух спектаклях Ольга получит почти 500 тысяч рублей.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова Премьера спектакля "Чудесный грузин"

В своем интервью Бузова призналась, что всегда хотела раскрыться как актриса и певица, много репетировала и практически жила в театре последний месяц. Также Бузова отметила, что перестала реагировать на критику и хейтеров.

"Вот сейчас напишут, что Бузова не попадает в ноты. Так вот, моя Бэлла специально не попадает в ноты, так как она не певица, она – шпионка", – заявила звезда.

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