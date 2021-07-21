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Бритни Спирс

Бритни Спирс выходит замуж?

© AP Photo / Tony Avelar
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (456)
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Sputnik Грузия
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Со своим бойфрендом - моделью и фитнес-тренером - Бритни познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Известная американская певица Бритни Спирс выходит замуж, пишут зарубежные СМИ.

Спирс на одном из последних заседаний суда получила возможность водить машину. Видимо, певица решила отметить это событие поездкой в кофейню со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Именно тогда папарацци успели заснять всемирно известную певицу, когда та забирала кофе. На фото заметили, как на безымянном пальце красуется кольцо с большим драгоценным камнем. Так Спирс спровоцировала слухи о том, что она выходит замуж.

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Публикация от Daily Mail (@dailymail)

Несмотря на то, что многие обрадовались этим слухам, другие напомнили, что помолвка могла быть тайной, но свадьба состоится не скоро, так как пока опекуном Спирс остается ее отец. Певица не сможет выйти замуж без его разрешения.

"Мне вставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть спираль и завести ребенка, но опекун не разрешил мне. Они не хотят, чтобы я рожала", – призналась Бритни.

Впервые звезда познакомилась с моделью и фитнес-тренером на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. Перед съемками пара начала общаться, а во время разговора Бритни и Сэм обнаружили, что у них много общего. Так они начали ходить на свидания.

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Темы:
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Теги:
Бритни Спирс

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