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Певица Нюша . Pre-party премии Жара Music Awards 2021

Небо знает: Нюша перестала скрывать вторую беременность - видео

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (456)
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Sputnik Грузия
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Исполнительница выпустила новый клип, где снялась с очень округлившимся животом, и произвела фурор в Сети

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Певица Нюша перестала скрывать свое положение: в новом клипе на песню "Небо знает" звезда раскрыла свою вторую беременность.

Аня Шурочкина взрослела на глазах фанатов: певица встречалась с Егором Кридом, но свое счастье обрела только с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара сыграла секретную свадьбу, а после родила своего первенца - дочурку Симбу. Но пару месяцев назад Нюшу заподозрили в беременности, которую певица опровергла.

Как оказалось, певица решила сообщить счастливую новость в музыкальном стиле: Нюша выпустила клип под названием "Небо знает", где показала свои преобразившиеся формы и сообщила о второй беременности.

По примерным подсчетам источников, звезда находится на шестом-седьмом месяцах беременности. Фанаты поздравляют будущих родителей в Сети и ждут подробностей о состоянии будущей матери, но певица пока отмалчивается.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (456)

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