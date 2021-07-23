"Просто хрупкая девочка, которая хочет любви" – автор хитов Бузовой о певице

Автор песен Ольги Бузовой рассмотрел в ней нежную женщину, которая нуждается в поддержке и любви. И сделал это своим способом

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Успешная, но хрупкая девушка, которую сильно обидели и которая нуждается в любви – так назвал известную российскую исполнительницу и телеведущую Ольгу Бузову автор нескольких ее хитов рэпер ST.

Слава Бузовой, действительно, в последнее время взлетела на немыслимые высоты. Однако, несмотря на головокружительную популярность, поклонники – не дураки, они видят, что Оле не везет в личной жизни.

Рэпер ST признался, что именно это наблюдение и заставило его подарить певице несколько песен.

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov Ольга Бузова. Музыкально-гастрономический "Бургер фест" в парке Горького

"Я познакомился с Олей, когда у нее был сложный период расставания с мужем – Дмитрием Тарасовым... Она рассказала всю свою историю. Меня настолько это по-мужски поразило, настолько я был шокирован, что все время говорил: "Да, ну нет! Ты чего?" Я понимал, что в этот момент все было против нее и это предвзятое отношение… А она девочка, просто хрупкая девочка, которая хочет любви, которой нужна забота, опора, поддержка. Меня так это по-мужски задело, что я сказал ей: "Я тебе напишу хит", – вспоминает музыкант.

Любопытно, что 32-летний ST, который в общем-то позиционирует себя довольно серьезным поэтом, проникся личностью популярной теледивы. Да и сама Бузова поначалу скептически отнеслась к предложению артиста написать ей песню.

"Ольга не то чтобы посмеялась, но говорит такая: "Ага, рэпер, напиши!" Спасибо моей жене, потому что она натолкнула на мысли. Ассоль соавтор хита "Мало половин". Для меня это было вызовом. Ведь когда тебе человек говорит: "Да, что ты там сможешь?" – хочется ответить, мол, сейчас покажу. И мне захотелось реально помочь ей, как я могу. Не разбираться, есть ли другая сторона медали, а помочь", – делится исполнитель, который написал для Бузовой песни "Мало половин", "Она не боится", "Чемпион" и "Водица".

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