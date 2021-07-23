Хорошая новость! Состояние МакSим улучшилось - подробности

Девушка была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. В состоянии певицы МакSим, которая больше месяца находится на ИВЛ, наметились улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.

МакSим была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Певица МакSим - Марина Абросимова

"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо...Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация", — написала Соколова в Instagram.

Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт".

МакSим, настоящее имя Марина Сергеевна Абросимова, родилась в 1983 в Казани. Музыкой занималась с детства, по классу вокала и фортепиано. Псевдоним посвящен старшему брату Максиму Абросимову.

Успех пришёл к певице с выпуском в 2006 году альбома "Трудный возраст", который разошёлся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Второй альбом певицы, "Мой рай", разошёлся тиражом более 1,3 миллиона копий. Совокупный тираж проданных альбомов певицы - более шести миллионов копий.

В декабре 2009 года вышел третий по счёту студийный альбом певицы — "Одиночка", получивший золотой статус и два платиновых.

В 2013 году вышел четвёртый альбом "Другая реальность", ставший лучшим альбомом года на премии Music Box.

В 2015 году МакSим выпустила пятый альбом под названием "Хорошо", ставший лучшим альбомом года на премии Music Box и премии "Русский топ 2015".

МакSим — единственная певица, семь синглов которой последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

МакSим дважды побеждала в номинации "Лучшая исполнительница" на церемонии Russian Music Awards канала MTV и Премии Муз-ТВ, обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон". В 2011 году вошла в рейтинг "Сто самых влиятельных женщин России", составленный радиостанцией "Эхо Москвы", информационными агентствами РИА Новости, "Интерфакс" и журналом "Огонёк". Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики, заслуженная артистка Республики Татарстан .

В начале февраля 2020 года приостановила творческую деятельность на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными ею в ДТП.

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