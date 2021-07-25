Как выглядят и чем увлечены дети Анджелины Джоли и Брэда Питта - фото

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Анджелина Джоли и Брэд Питт многодетные родители - в семье их шесть детей, среди них есть как биологические, так и усыновленные. Сейчас они уже подросли, но многим неизвестно, какие они выглядят и чем занимаются.

Мэддокс Шиван

Мэддокс – самый старший ребенок Джоли и Питта, ему 19 лет. Его настоящее имя Рат Вибол, и родился он в Камбодже. Анджелина забрала Мэддокса из дома малютки в 2002 году, когда ему было семь месяцев.

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Мэддокса Джоли усыновила вместе с Билли Бобом Торнтоном, а после развода с ним стала единоличным опекуном. Позже равные с ней права получил и Брэд Питт, заменив Мэддоксу отца. Сейчас парень учится в университете в Южной Корее на факультете биоинженерии и планирует связать жизнь с наукой.

Пакс Тьен

Пакс – следующий по возрасту в семье, ему 17 лет. Его Джоли и Брэд усыновили в 2007 году во Вьетнаме, тогда Паксу было три года. Как и все дети в семье Джоли-Питт, Пакс получал домашнее образование, а с 16 лет начал заниматься фотографией и актерским мастерством.

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Интересно, что Пакс мечтает пойти по стопам своих звездных родителей. Он уже успел принять участие в съемках документального фильма о гражданской войне в Камбодже.

Захара Марли

Дочери Захаре – 16 лет. Анджелина удочерила ее в Эфиопии в 2005 году, тогда актриса находилась там, как посол доброй воли при комитете по делам беженцев ООН.

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Джоли сказали, что мать Захары умерла, но потом выяснилось, что это не правда. Женщина, которая отказалась от Захары, позже даже пыталась выйти с ней на связь, но чем это закончилось – неизвестно. Сейчас Захара не знает, с чем свяжет свое будущее, но любит заниматься творчеством.

Шайло Нувель

Шайло Нувель первый биологический ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта. Девочка родилась в 2006 году, вскоре после нашумевшего фильма "Мистер и миссис Смит", где Джоли и Питт полюбили друг друга.

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Сегодня Шайло известна многим благодаря своей гендерной непринадлежности, она любит носить мужские вещи и просит называть себя Джоном. СМИ даже писали, что Джоли позволила принимать дочери гормоны, чтобы подготовиться к смене пола, но эта информация не подтвердилась.

Вивьен Маршелин и Нокс Леон

В 2008 году у пары родились близнецы – сын и дочь, которым сейчас по 12 лет. О жизни Нокса известно не так много, а вот Вивьен уже удалось "засветиться".

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Девочка успела сняться в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона" и "Малефисента", а также озвучивала одного из героев в "Кунг-фу панда 3".

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