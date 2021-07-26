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Певица МакSим

Пришла в сознание: певицу МакSим вывели из комы

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (492)
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Sputnik Грузия
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Источники Telegram-канала Mash рассказали о том, что звезда находится в полном сознании и общается при помощи знаков

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Певицу МакSим вывели из комы: по информации канала Mash, звезда пришла в себя и вступила в диалог с врачами.

Марину Максимову госпитализировали 15 июня с запущенной формой пневмонии, после чего ввели в искусственную кому. Все это время звезда боролась за жизнь, а фанаты и семья не переставали надеяться на чудо. И оно случилось.

Как рассказал Telegram-канал Mash, МакSим пришла в себя после комы и уже начала общаться знаками. Сознание артистки абсолютно ясное.

Певица МакSим
photo: МакSим / FB
Певица МакSим

Врачи взяли на себя ответственность - снизили дозу лекарственных средств и вывели Максимову из медикаментозной комы, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать без поддержки искусственной вентиляции легких.

Результат удивил медиков: Марина может делать вдох и реагирует на вопросы. Правда, состояние звезды остается тяжелым, и для поддержания дыхания ее подключили к другой версии ИВЛ - ВИВЛ. Но доктора верят - вскоре певица будет дышать самостоятельно.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (492)

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