Пришла в сознание: певицу МакSим вывели из комы

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Певицу МакSим вывели из комы: по информации канала Mash, звезда пришла в себя и вступила в диалог с врачами.
Марину Максимову госпитализировали 15 июня с запущенной формой пневмонии, после чего ввели в искусственную кому. Все это время звезда боролась за жизнь, а фанаты и семья не переставали надеяться на чудо. И оно случилось.
Как рассказал Telegram-канал Mash, МакSим пришла в себя после комы и уже начала общаться знаками. Сознание артистки абсолютно ясное.
Врачи взяли на себя ответственность - снизили дозу лекарственных средств и вывели Максимову из медикаментозной комы, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать без поддержки искусственной вентиляции легких.
Результат удивил медиков: Марина может делать вдох и реагирует на вопросы. Правда, состояние звезды остается тяжелым, и для поддержания дыхания ее подключили к другой версии ИВЛ - ВИВЛ. Но доктора верят - вскоре певица будет дышать самостоятельно.
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