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Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Иосиф Пригожин: придет время и Моргенштерн споет на стихи Владимира Высоцкого

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Пригожин уверен в том, что нынешнее поколение рано или поздно будет знать о легендарных музыкальных личностях прошлого

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Придет время, когда рэпер Моргенштерн споет на стихи советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого для своей молодой аудитории, об этом сказал продюсер Иосиф Пригожин.

В день смерти всенародно любимого артиста продюсер рассказал о своем отношении к его личности и творчеству, отметив, что Высоцкий – величайший поэт, талантливейший человек и выдающийся артист.

Пригожин также уверен в том, что нынешнее поколение рано или поздно будет знать не только о современных артистах, но и легендарных личностях прошлого.

"Я думаю придет время, когда Моргенштерн споет на стихи Высоцкого. Молодежь узнает о Высоцком! Просто рядом нужны талантливые продюсеры, например, такие, как я, которые способны им (современным звездам) это подсказать. Будем считать, что в нашем интервью я ему это подсказал", – заявил Пригожин.

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Творческая встреча с музыкальным продюсером И. Пригожиным

Продюсер не мог не отметить и других артистов, чей вклад в российскую культуру, по его мнению, неоценим, назвав Виктория Цоя, Александра Розенбаума и Олега Митяева.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (494)

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Теги:
Владимир Высоцкий, Иосиф Пригожин, Моргенштерн

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