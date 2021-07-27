"Силиконовая долина": Лорак в мокром купальнике вызвала критику в Сети

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Украинско-российская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж в Сети – снимок звезды в мокром купальнике понравился далеко не всем подписчикам.
42-летняя Лорак улетела отдыхать с 10-летней дочерью. Певица проводит время на берегу Черного моря в Бодруме, не забывая делиться интригующими и горячими снимками для подписчиков в Instagram. Очередной день звезда начала возле бассейна, где понежилась под лучами утреннего солнца.
Для сеанса загара Лорак выбрала очень сексуальный образ и неожиданно спровоцировала недовольство фанатов. Звезду заподозрили в увлечении пластической хирургией.
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На фото Ани позировала в эффектном бикини металлического оттенка. Купальник скрывал минимальную часть шикарного тела звезды. Фанаты тут же заметили некоторые изменения в фигуре певицы и не стали молчать.
"Когда успела сделать пластику?", "Губы, декольте – просто Силиконовая долина", "Не перестарайся с улучшайзингом", "Не было таких форм раньше", "Горячо", – написали фанаты.
А вот за день до этого Лорак показала видео с маленькой дочкой и вызвала более положительную реакцию – певица растрогала поклонников до слез.
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