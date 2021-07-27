Редкий кадр: Чулпан Хаматова похвасталась дочками и растрогала Сеть

Звезда в компании троих наследниц отправилась отдыхать в Грецию и поделилась новым кадром из отпуска

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Российская актриса Чулпан Хаматова растрогала поклонников: звезда показала редкую фотографию, где запечатлела себя вместе с тремя дочками.

45-летняя Хаматова - известная актриса и многодетная мама. Старших дочек Асю и Арину звезда родила от актера Ивана Волкова. А третью дочь 11-летнюю Ию от второго супруга режиссера Александра Шейна.

Чулпан редко говорит о личном и выкладывает в Сеть семейные кадры, но на днях решила нарушить собственное правило и поделилась снимком с дочерьми.

В Instsgram-сторис Чулпан появился снимок, который сразу же привлек внимание подписчиков.

На фото звезда позировала с тремя наследницами.

photo : chulpanofficial / instagram Чулпан Хаматова со своими дочерьми

Поклонники оценили внешние данные наследниц: длинные, модельные ноги Арины, милую улыбку Аси и маленькую, но фотогеничную Ию.

Сделали комплимент фанаты и звездной маме: многие отметили, что Чулпан выглядит как подружка своих же дочерей.

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