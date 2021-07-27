Супермама: Тодоренко раскрыла лайфхак, как расставаться с ребенком без слез

31-летняя телеведущая уверена – главное, чтобы малыш сам захотел отъезда мамы и поверил в важность ее миссии

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Российская ведущая Регина Тодоренко поделилась лайфхаком для мам – звезда рассказала, как нужно правильно расставаться с ребенком.

Тодоренко – не только блогер и известная ведущая, но и мама двухлетнего малыша от Влада Топалова. Рабочие будни звезда совмещает с воспитанием сына. И как ей это удается, звезда рассказала в своем Instagram.

Тодоренко заявила, что как и любая мать столкнулась с проблемой: звезде бывает сложно оставлять малыша и уходить на работу. А уговоры, подарки и увещевания не всегда работают. Но Регине помогает один лайфхак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Главный секрет Тодоренко заключается в желании ребенка отпустить маму на время, а также ручная кукла-доктор, которая вызывает ее на "срочный вызов".

"Иногда нужно спасти лаванду, которая засыхает, или реку, которая загрязнилась. А еще картошку, на которую напал колорадский жук", – рассказала телезвезда и добавила, что тогда маленький Майкл отпускает маму "спасать планету".

"Сын доволен, мама – героиня какого-то мультика, которая делает мир лучше", – добавила Регина и вызвала множество положительных отзывов инста-мам. Многие пообещали, что возьмут идею на заметку и супермам станет намного больше.

Читайте также: