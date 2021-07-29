Где юбка? Загадочный образ певицы Глюкозы удивил поклонников

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Российская певица Глюкоза удивила поклонников – звезда показала новый, провокационный образ, который в Cети назвали "загадкой юбки".

Наталья Ионова или Глюкоза недавно отметила 35-й день рождения. И с тех пор певица не может перестать делиться откровенными постами в Сети. Певица фотографируется в дерзких бикини, примеряет крохотные платья и всячески хвастается своей фигурой.

Новый пост Глюкозы, посвященный экологии, также оказался провокационным. Артистка показала снимки в неоднозначном образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

На фотографиях Глюкоза в классической белой блузе и шерстяной жилетке голубого цвета позировала фотографу. Вот только певица забыла надеть нижнюю часть аутфита – юбку, шорты или брюки. Фотосессию уже прозвали "загадкой юбки".

"Огонь", "Красотка", "А где юбка?", "Вы носите жилет как платье?", "Наташа, снова удивляешь", "Загадка юбки", "А мне нравится, очень мило и в то же время сексуально", – написали в Сети.

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